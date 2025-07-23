Bilecik'te Orman Yangını: Selçik Köyü Boşaltıldı

Bilecik'te Orman Yangını: Selçik Köyü Boşaltıldı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangınında alevlerin yaklaştığı Selçik köyü tamamen boşaltıldı. Bir vatandaşın horozunu kucağına alarak köyü terk etmesi duygusal anlar yaşattı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki orman yangınında alevlerin yaklaştığı Selçik köyü boşaltıldı. Köydeki bir vatandaşın horozunu kucağına alarak köyü terk etmesi yürekleri burktu.

Sakarya Geyve'de 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Kazancı köyünde alevlerin yeniden yükselmesiyle büyüdü. Ekipler bu yangına müdahale ederken, ilçeye bağlı Medetli köyü girişinde de orman yangını çıktı. Hem Osmaneli hem de Medetli köyündeki alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Alevler bölgedeki Medetli, Üyük, Borçak, Kazancı, Kızılöz ve Ciciler köylerini tehdit ederken, ekipler yangının önünü kesmek için setler oluşturuyorlar.

Alevlerin yaklaştığı köyde bir vatandaş horozunu kucağına alarak köyü terketti

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan 360 nüfuslu ve 98 haneli Selçik köyü, alevlerin yaklaşması üzerine tamamen boşaltıldı. Büyük ve küçükbaş hayvanların da tamamının tahliye edildiği köyde bir vatandaşın kucağına aldığı horozu ile köyden çıkmayı beklemesi yürekleri burktu. Alevler köye 100 metre kadar yaklaşırken, bölgede birçok ekip alevlerin önünü kesmek için çalışıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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