Bilecik'te Orman Yangını NATO Tesislerine Sıçradı

Bilecik'te Orman Yangını NATO Tesislerine Sıçradı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını hızla büyüyerek NATO tesislerine ve bir fabrikanın bahçesine ulaşırken, yangını söndürmek için havadan ve karadan büyük çaplı müdahale başlatıldı.

Bilecik'te çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar sürerken, alevlerin NATO tesislerine sıçradığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını Bilecik-Adapazarı-İstanbul D650 karayolunu aşarak NATO tesislerine ve bir fabrikaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangını söndürmek için havadan 3 helikopter, karadan ise 50'ye yakın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeye ait arazözlerle müdahaleye başlandı. Yangının kontrol altına alınması için ekipler seferber olurken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in bölgeye gittiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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