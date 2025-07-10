Bilecik'te Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Bilecik'te Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesi yakınlarında çıkan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor. Yangın, Gölpazarı - Yenipazar kara yolundaki Kayaburnu mevkiinde saat 14.30 civarında başladı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi yakınlarında başlayan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Gölpazarı - Yenipazar kara yolu 5. kilometresindeki Kayaburnu mevkiinde ormanlık bölgede saat 14.30 civarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın bölgesinde 2 helikopter ve 15 itfaiye aracının yanı sıra çok sayıda görevlinin yangına müdahalesi sürüyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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