Bilecik'te Orman Yangını Büyümeye Devam Ediyor

Bilecik'te 4 gün önce başlayan orman yangını bugün öğleden sonra rüzgarın etkisiyle büyüme devam ederken, 7 köyde köylüler traktör ve su tankeri çağrısı yaptı.

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda 4 gün önce başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. Sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, Kazancı köyünde alevlerin yeniden yükselmesiyle büyüdü. Ekipler bu yangına müdahale ederken, ilçeye bağlı Medetli köyü girişinde de orman yangını çıktı. Hem Osmaneli hem de Medetli köyündeki alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Alevler bölgedeki Medetli, Üyük, Borçak, Kazancı, Kızılöz ve Ciciler köylerini tehdit ederken, ekipler yangının önünü kesmek için setler oluşturuyorlar.

Öte yandan köylüler, bölgede traktör ve yangın söndürme tanklarına ihtiyaç olduğunu belirterek, çevre illerden yardım talep ettiler. - BİLECİK