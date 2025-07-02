Bilecik'te Orman Yangını: Bin Dekar Alan Kül Oldu

Bilecik'te Orman Yangını: Bin Dekar Alan Kül Oldu
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Bilecik'te çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve Kuyubaşı ile Örenköy'lerin tedbir amaçlı boşaltılmasına neden oldu. Yangın kontrol altına alındı, ancak bin dekar alanda hasar meydana geldi.

Bilecik'te dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılması sonucu Kuyubaşı ve Örenköy'lerin tedbir amaçlı boşaltıldığı yangın kontrol altına alınırken, bıraktığı hasar havadan böyle görüntülendi.

Bilecik'te dün öğleden sonra Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüme devam ederken, gece yarısında kontrol altına alınmıştı. Yangında bin dekar alan kül olurken havadan ve karadan soğutma işlemlerine devam ediliyor. Yangının bölgede bıraktığı hasar havadan böyle görüntülenirken, gökyüzünden yemyeşil gözüken alanın siyah toprak dönüşmesi herkesi üzdü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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