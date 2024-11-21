Bilecik'te Örgüt Üyesi Yakalandı
Bilecik'te, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçundan aranan bir şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Bilecik'te örgüte üye olmak suçundan aranan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltındı.
Alınan bilgilere göre; Bozüyük ilçe Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekiplerince; İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2 yıl süreyle hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs, ilçe emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK