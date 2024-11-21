Bilecik'te Örgüt Üyesi Yakalandı

Bilecik'te örgüte üye olmak suçundan aranan şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltındı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük ilçe Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekiplerince; İstanbul Ağır Ceza Masası tarafından 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2 yıl süreyle hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs, ilçe emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK