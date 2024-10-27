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Bilecik'te Öğretmenlere Narkorehber Eğitimi Verildi

Bilecik'te Öğretmenlere Narkorehber Eğitimi Verildi
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Bilecik Emniyet Müdürlüğü, Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 60 öğretmene 'Narkorehber' eğitimi vererek, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında bilgi sundu. Eğitimin yanı sıra, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi de tanıtıldı.

Bilecik'te öğretmemelere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Narkorehber' eğitimi verildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 60 öğretmene 'Narkorehber' eğitimi verildi. Öğretmenlere ayrıca; 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde de bilgi verilirken, eğitim soru cevap şeklinde devam etti. Eğitime 60 öğretmen katılırken, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında bilgi verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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