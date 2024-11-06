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Bilecik'te Öğrencilere Trafik Güvenliği Semineri

Bilecik'te Öğrencilere Trafik Güvenliği Semineri
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında, Bozüyük Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 84 öğrenciye trafik kuralları ve güvenliği hakkında seminer verildi.

Bilecik'te trafik ekipleri tarafından öğrencilere "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında seminer düzenlendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında trafik görevlileri tarafından Bozüyük Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 84 öğrenciye seminer verildi. Seminerde 'Trafik Kuralları ve Güvenliği' konulu ele alınırken, asıl amacın öğrencilerin trafikte bilinçli ve sorumlu birey olmaları vurgulandı. Ekipler, seminer sonunda öğrencilerin kendileri için önemine değinerek, geleceğin güvence altına alındığı söylediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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