Bakan Fidan'dan 'Trump Türkiye'yi ziyaret edecek mi?' sorusuna yanıt

Bakan Fidan'a açık açık soruldu: Trump, Türkiye'ye geliyor mu?
Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var

Ülke yangın yeri! Cesetler sokakları kapladı, görüntüler korkunç
Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece operasyonu! İsimler arasında Murat Ongun da var
Van'da bir saat içinde 4 deprem meydana geldi

Bir ilimiz beşik gibi! 1 saat içinde 4 deprem meydana geldi

Bilecik'te Öğrenciden Türk Bayrağına Duygusal Hareket

Bilecik'te Öğrenciden Türk Bayrağına Duygusal Hareket
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te bir 8. sınıf öğrencisi, karla kaplı Türk bayrağını temizleyerek duygu dolu bir an yaşadı. Mustafa Berke Karabacak, bayrağın üzerindeki karı temizlerken kendisini videoya çeken vatandaşın görüntüleri ulusal basında yer buldu.

Bilecik'te geçtiğimiz gün bir polis otosunun önünde bulunan Türk bayrağının üzerinin karla kaplı olduğunu görünce eliyle karları temizleyen 8'inci sınıf öğrencisi o anları anlattı.

Olay geçtiğimiz gün Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşandı. Ertuğrul Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Berke Karabacak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait aracın üzerinde bulunan Türk bayrağının karla kaplandığını fark etti. Elleriyle bayrağın üstündeki karı temizleyen Karabacak'ın bu davranışı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bu olay ulusal basında geniş yer bulurken, 14 yaşındaki Mustafa Berke Karabacak, o anları İHA'ya anlattı.

"Ne mutlu Türk'üm diyene"

Mustafa Berke Karabacak okul çıkışı eve giderken İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bir polis otosunun önünde bulunan Türk bayrağının üzerinin karla kaplı olduğunu söyledi. Karabacak, "Polis otosunun önünde şanlı Türk bayrağımızı gördüm. Onun karla kaplı olduğunu görünce hemen temizlemek istedim. O anı çekerek beni internet sitelerine koymuşlar. İzleyince duygulandım ve çok sevindim. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.