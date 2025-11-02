Haberler

Bilecik'te Öğrenci Yurtlarında Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Güncelleme:
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt çevrelerinde kapsamlı denetimlere devam ediyor. Öğrencilerin huzurunu ön planda tutan emniyet ekipleri, şüpheli kişilere ve araçlara yönelik titiz kontroller yapıyor.

Bilecik'te üniversite öğrencilerinin huzuru ve güvenliği için yurt çevrelerinde emniyet ekipleri tarafından denetimler sürdürülüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerdeki öğrenci yurtlarının çevresinde güvenlik uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için yapılan denetimlerde, şüpheli kişi ve araçlara yönelik kontroller titizlikle gerçekleştiriliyor. Asayiş, narkotik ve trafik ekiplerinin ortak yürüttüğü uygulamalarda, yurt çevrelerindeki park, bahçe, kafeterya ve toplu kullanım alanları detaylı şekilde denetleniyor. Öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek herhangi bir duruma karşı önleyici tedbirler alınırken, vatandaşların da uygulamalardan memnun olduğu görüldü.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Emanetimiz olan gençlerimizin güvenliği bizim önceliğimiz. Onların huzuru için sahadayız" dedi. - BİLECİK

