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Bilecik'te Odun Yüklü Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

Bilecik'te Odun Yüklü Kamyon Devrildi: 3 Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Bilecik'te seyir halindeki odun yüklü kamyon devrilirken, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan Beldesinden Çukurören Köy yolunda seyir halindeki 54 RG 625 plakalı odun yüklü kamyon sürücüsü Şaban P. bir andan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrilirken, sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan Ensar K. ve İrfan B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğunu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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