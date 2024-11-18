Bilecik'te Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Tutuklama
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Sancak 2 Operasyonu' kapsamında Ankara'da yakalanan 2 kişiden biri tutuklanırken, diğerine adli kontrol uygulandı. Yakalanan şahısların, dolandırıcılıkla elde ettikleri 283 çift ayakkabı ele geçirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen 'Sancak 2 Operasyonu'nda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik' yapan 2 kişi Ankara'da 283 çift ayakkabı ile birlikte yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 2 şahsın, ayakkabıları Kocaeli'nde dolandırdıkları bir şahıstan aldıkları tespit edildi. Ayakkabılar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevine gönderildi. - BİLECİK