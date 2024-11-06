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Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi
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Bilecik'te 700. Yıl Okulu'nda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, 200 öğrenci velisine 'Narkorehber' eğitimi verildi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrenci velilere bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 700. Yıl Okulu'nda düzenlenen etkinlikte 200 katılımcıya 'Narkorehber' eğitim verildi. Katılımcılara ayrıca; "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında da bilgi verilirken, soru cevap şeklinde eğitim devam etti.

Eğitime, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında bilgi vermeyi de unutmadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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