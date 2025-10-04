Bilecik'te Narkotik Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi
Bilecik'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.
Bilecik'te narkotik ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucu metamfetamin ele geçirildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, toplumun huzuru için mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa