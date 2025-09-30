Bilecik'te Narkotik Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda metamfetamin ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli cezaevine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, 'Zehirden uzak, hayata yakın' sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca hakkında yakalama emri bulunan bir şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce cezaevine teslim edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK