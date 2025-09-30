Haberler

Bilecik'te Narkotik Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi

Bilecik'te Narkotik Operasyonu: Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli cezaevine teslim edildi.

Bilecik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda metamfetamin ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli cezaevine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, 'Zehirden uzak, hayata yakın' sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda ayrıca hakkında yakalama emri bulunan bir şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce cezaevine teslim edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFelix:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 230 bin dolara ulaştı ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Protestolar ülkeyi kaosa sürükledi! Cumhurbaşkanı kabineyi feshetti

Yüzlerce kişi soluğu sokakta aldı, protestolar hükümet devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.