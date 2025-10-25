Bilecik'te Narkotik Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda narkotik madde, kaçak tütün ürünleri ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Ekiplerce yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Vezirhan ve Bayırköy ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Ekiplerce, 3 şüpheliye ait 4 farklı adreste arama yapıldı. Bu adreslerde; 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 27 adet av tüfeği fişeği, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), sentetik kannabinoid kalıntısı olduğu değerlendirilen 1 şişe, 24 kilogram kıyılmış tütün, 6 adet 60 mililitrelik elektronik sigara likidi, 30 bin 900 adet boş makaron, 7 bin 540 adet dolu makaron, 11 kilogram nargile tütünü, 45 adet sigara sarma makinesi, 19 bin 300 adet sigara sarma kağıdı ile 7 bin 430 adet sigara filtresi ve ağızlığı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK