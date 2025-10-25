Bilecik'te Narkotik Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler, kaçak tütün ürünleri ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Dört şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Vezirhan ve Bayırköy ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Ekiplerce, 3 şüpheliye ait 4 farklı adreste arama yapıldı. Bu adreslerde; 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 27 adet av tüfeği fişeği, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp), sentetik kannabinoid kalıntısı olduğu değerlendirilen 1 şişe, 24 kilogram kıyılmış tütün, 6 adet 60 mililitrelik elektronik sigara likidi, 30 bin 900 adet boş makaron, 7 bin 540 adet dolu makaron, 11 kilogram nargile tütünü, 45 adet sigara sarma makinesi, 19 bin 300 adet sigara sarma kağıdı ile 7 bin 430 adet sigara filtresi ve ağızlığı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK