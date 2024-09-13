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Bilecik'te narkotik ekiplerince aranan şüpheli yakalandı

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak Bozüyük Açık Cezaevi'ne teslim edildi.

Bilecik'te narkotik ekiplerince 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bozüyük Açık Cezaevi'ne teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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