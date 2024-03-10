Bilecik'te müstakil evin çatısında yangın çıktı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde 2 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Zafer Mahallesi Recep Kaya Caddesi'nde bulunan Z.T.'ye ait 2 katlı müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin çatısını sardı. Yangını gören çevredekiler Z.T.'yi evden çıkartarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. Ekipler tarafından yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - BİLECİK