Bilecik'te Müstakil Evde Yangın Çıktı

Bilecik'te Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Bilecik'in Çukurören köyünde Halil İbrahim K.'ya ait müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ve çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmadı, ancak evde maddi hasar oluştu.

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünde bulunan müstakil bir evde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çukurören köyünde Halil İbrahim K.'ya ait müstakil evde yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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