Bilecik'te Müstakil Evde Yangın

Bilecik' in Bozüyük ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kasımpaşa Mahallesi Nalbantlar Sokak'ta Osman D'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın yanında bulunan binaya sıçramadan söndürüldü. Evde bulunan Osman D., hafif yaralanırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sonrası müstakil evde maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK