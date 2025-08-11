Bilecik'te Müstakil Evde Yangın

Bilecik'te Müstakil Evde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev sahibi hafif yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik' in Bozüyük ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kasımpaşa Mahallesi Nalbantlar Sokak'ta Osman D'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın yanında bulunan binaya sıçramadan söndürüldü. Evde bulunan Osman D., hafif yaralanırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sonrası müstakil evde maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim

Ahmet Çakar'dan canlı yayında bomba Fenerbahçe sözleri: Etek giyerim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.