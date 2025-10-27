Bilecik'te Motosikletli Sürücüye 53 Bin TL Ceza

Bilecik'te motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 5 farklı trafik kuralı ihlalinden toplam 53 bin 950 TL ceza uygulandı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün merkez Abdülhamithan Bulvarı'nda sanayi istikametine seyir halindeyken motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü trafik polisleri tarafından tespit edildi. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola getirilirken, 5 farklı trafik kuralı ihlalinden toplam 53 bin 950 TL ceza uygulandı. - BİLECİK