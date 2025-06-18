Bilecik'te Motosikletin Yaya ile Çarpması Sonucu İki Kişi Yaralandı

Bilecik'te emniyet şeridinde seyir halindeki motosikletin araçtan inen bir yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı İl Özel İdare ışıklarında meydana geldi. Sanayi istikametinden kent merkezine emniyet şeridinde seyir halindeki Mehmet K. idaresindeki41 AUS 895 plakalı motosiklet, ışıklara gelmeden araçtan inen ve yaya şekilde yolun karşıya geçmeye çalışan Gülseren U.'ya çarptı. Yaşanan trafik kazasında hem motosiklet sürücüsü hem de yaya bir tarafa savrulurken, ikisi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK