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Bilecik'te Motosiklet Yayaya Çarptı: Bir Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Yayaya Çarptı: Bir Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki motosiklet, orta refüjden yola atlayan bir yayaya çarptı. Olayda yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki bir motosiklet, orta refüjden yola atlayan yayaya çarptı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki Emre S. idaresindeki 11 ACA 207 plakalı motosiklet, Tepebaşı mevkiinde orta refüjden atlayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Şefika A.'ya çarptı. Yaşanan trafik kazasında yaya Şefika A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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