Bilecik'te Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin, yaya geçici olmadığı yerden yolun karşısına koşarak geçen yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Sinan C. idaresindeki 11 ABB 588 plakalı motorlu bisiklet, orta refujden koşarak yolun karşısına geçmek isteyen yaya Esma K.'ye çarptı. Kazada yaya ve sürücü yaralanırken, şahıslar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK