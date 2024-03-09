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Bilecik'te motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Motosiklet sürücüsü Hasan Nuri C. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kavşağından Yediler kavşağına seyir halinde iken aynı istikamette bulunan aracı sollamaya çıktığı esnada Umut Y.'nin idaresinde bulunan otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Nuri C. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Motosiklet sürücüsü Hasan Nuri C. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kavşağından Yediler kavşağına seyir halinde iken aynı istikamette bulunan aracı sollamaya çıktığı esnada Umut Y.'nin idaresinde bulunan otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Nuri C. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karayolları Genel Müdürlüğü Acil Servis Motosiklet Bilecik Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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