Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bozüyük istikametinden Bilecik istikametine seyir halindeki Yigithan T., idaresindeki 11 ABV 805 plakalı motosiklet, kavşağa giriş yapan Betül T., idaresindeki 11 BA 985 plakalı otomobille çarptı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Yigithan T., ve motosiklette yolcu olarak bulunan Elifnur G., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK