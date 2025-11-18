Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'te merkez İsmetpaşa Mahallesi Çağrıkent Sitesi önünde meydana geldi. Futbol Sokak üzerinden Osmangazi Ortaokulu istikametine seyir halindeki Serhat Y. idaresindeki 26 RE 984 plakalı otomobil Çağrıkent sitesine sola doğru dönmek istediği esnada karşı yönden gelen Mustafa Can K. idaresindeki 26 ALU 189 plakalı motorlu bisiklet ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motorlu kurye olduğu öğrenilen motorlu bisiklet sürücüsü Mustafa Can K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK