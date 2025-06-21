Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesi İçmeceler mevkiinde meydana gelen geldi. İddialara göre; Bilecik-Osmaneli-İstanbul karayolu üzerinde ters yönden ilerleyen Recep Barut idaresindeki 16 BEU 489 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Lütfi Altuner idaresindeki 26 TA 363 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücü ve araçta yolcu olarak Fatma A., Sevil A., Kartal T. ve Figen T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER SUBAŞIOĞLU - 3.Sayfa
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