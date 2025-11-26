Bilecik'te Motosiklet Kazasında 2 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Çakırpınar Köyü'ne seyir halindeki 62 AAF 316 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet S. bir anda aracın hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Arzu S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK