Bilecik'te Motosiklet Kazası: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bilecik'te bir motosiklete çarptıktan sonra olay yerinden kaçan araç sürücüsü için ekipler seferber oldu. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza; Bilecik merkez Selözköyü mevkiinde meydana geldi. Beşiktaş Mahallesinden Selözköyü istikametine seyir halindeki Fatih C. idaresindeki 16 AHS 777 plakalı motosiklete, iddiasına göre plakasını alamadığı beyaz renkli şahin otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet şarampole uçtu. Yaşanan trafik kazasından Fatih C. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK