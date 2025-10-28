Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet şarampole uçarken, sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Bilecik - Söğüt - Eskişehir kara yolu Darıdere mevkiinde meydana geldi. Karayolundan Söğüt istikametine seyir halindeki 54 ALU 712 plakalı motosiklet sürücüsü Mertcan T., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sağ tarafından şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdanenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK