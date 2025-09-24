Haberler

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik-Bozüyük karayolu Akasyaaltı mevkiinde seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Dilara A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Bilecik- Bozüyük karayolu Akasyaaltı mevkiinde meydana geldi. Bilecik kent merkezinden TOKİ istikametine seyir halindeki 11 ACL 837 plakalı motosiklet sürücüsü Dilara A., Akasyaaltı mevkiine geldiğinde bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

