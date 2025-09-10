Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü, bir otomobilin yanından geçerken ayağını taktırması sonucu dengesini kaybederek düşüp yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Kurtul Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinden Dedeoğlu Caddesi istikametine seyir halindeki 26 ALU 189 plakalı motosiklet sürücüsü Mert B., Adnan P. idaresindeki 26 AAU 964 plakalı otomobilin yanından geçtiği esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağını aracın sol ön teker kısmına taktırdı. Yaşanan bu olay sonrası dengesini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü Mert B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK