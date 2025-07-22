Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet sürücüsü, önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi ile Park Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki 11 ACK 862 plakalı motosikletin sürücüsü Sedat Arif Ü., sokaktan caddeye çıkan 11 EA 654 plakalı araca çarpmamak için aniden fren yaptı. Fren sonrası motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Sedat Arif Ü., aracını kaydırdı. Kayan motosiklet devrilirken sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK