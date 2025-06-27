Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bilecik'te seyir halindeki motosikletten düşerek yaralanan sürücü Mert K., hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden sanayi istikametine seyir halindeki 11 ACD 400 plakalı motosiklet sürücüsü Mert K., Tugay 1 Nolu Nizamiye önüne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet orta refüje çarparak devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü Mert K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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