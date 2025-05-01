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Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bilecik'te virajı alamayan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis inceleme başlattı.

Bilecik'te arkasında mukavva kağıt yüklü motosiklet seyir halinde virajı alamayarak devrildi. Yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokaktan Ormancılar Sokak istikametine dönüş yapan 11 ABU 717 plakalı motosiklet sürücü Mehmet Ali B. virajı alamayarak aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilerek, karşı yönden gelen Nigar O. idaresindeki 34 BTA 553 plakalı otomobilin sol ön çamurluk kısmına çarparak durabildi. Yaşana trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Ali B. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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