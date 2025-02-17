Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Bilecik karayolunda seyir halindeki 26 AJE 239 plakalı motosiklet sürücüsü Alper S., TOKİ Kavşağı'na geldiğinde aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK