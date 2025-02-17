Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Bilecik'te seyir halindeki motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Alper S. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi, polis inceleme sürdürüyor.
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Bilecik karayolunda seyir halindeki 26 AJE 239 plakalı motosiklet sürücüsü Alper S., TOKİ Kavşağı'na geldiğinde aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK