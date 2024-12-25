Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstasyon Mahallesinden kent merkezine seyir halindeki 11 ACE 385 plakalı motosiklet sürücüsü Aptul Kadir M. karayolları kavşağına gelmeden aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK