Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te bir otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı halde yerde yatan sürücünün aklı hala hasar gören motosikletindeydi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfik Bey Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 ABD 137 plakalı otomobil sürücü İbrahim Şahin, yol üstünde aracını park etmek isteyen yol vermek için durakla. O esnada arkasında seyir halindeki Enver Yılmaz'ın kullandığı 54 AFR 716 plaka sayılı motosiklet duramayarak araca arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet devrilirken sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu esnada yaralı halde yerde yatan sürücü Enver Yılmaz, motosikletin kırılan aynasını düzeltirken bir arkadaşı "Tamam sen onları boş ver" diyerek cevap verdi.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK