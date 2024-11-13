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Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bilecik'te seyir halindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi, sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı'ndan karayolları istikametine seyir halindeki 11 ABR 358 plakalı motosiklet sürücüsü, Eski Otogar mevkiinde bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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