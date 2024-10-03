Bilecik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük- Eskişehir karayolunda seyir halindeki 11 ABU 733 plakalı motosiklet sürücüsü E.K., Kurtköy Köyü mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK