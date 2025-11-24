Bilecik'te Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen motosiklet kazasında 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bilecik'in Merkez ilçesi D-650 karayolu Osmangazi Tüneli mevkiinde meydana geldi. Sakarya istikametine seyir halinde olan Nuri E.'nin kullandığı 34 HGN 542 plakalı motosiklet, Karayolları Tünel Şefliği karşısından kontrolsüz bir şekilde yola çıkan Efe D. idaresindeki 11 ACT 356 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana her iki motosiklet sürücüsü de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK