Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Bilecik-Çakırpınar Köyü karayolunda motosiklet sürücüsü Emirhan F., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yaşanan trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik- Çakırpınar Köyü karayolunda seyir halinde bulunan 11 ACG 283 plakalı motosikleti sürücü Emirhan F. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan toprak alana çarparak, devrildi. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Emirhan F. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
