Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'te seyir halinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şenel Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 ABG 244 plakalı motosiklet sürücü Mirzalı D., Birel 1 Sokak dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaşanan trafik kazasında sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK