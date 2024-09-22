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Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İlk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'te seyir halinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şenel Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 ABG 244 plakalı motosiklet sürücü Mirzalı D., Birel 1 Sokak dönüş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaşanan trafik kazasında sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik bilecik 3-sayfa Yaşam

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