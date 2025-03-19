Bilecik'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Bilecik'te motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik sanayi rampasından kent merkezine seyir halindeki Mesut G., idaresindeki 11 S 0031 plakalı işçi servisi 112 Acil Çağrı Merkezi önüne geldiğinden araçta yolcu olarak bulunan Seçil T'yi indirdi. Bu esnada aynı istikamete seyir halindeki 11 ACB 339 plakalı motosiklet sürücüsü Emir U., servis aracının sağından geçerken ön kapıdan inen Seçil T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Seçil T., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK