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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden TOKİ istikametine seyir halindeki 11 ACF 841 plakalı motosiklet sürücüsü Arda Bulut S., şehir mezarlığı karşısına geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, yaşanan trafik kazasında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Egemen Arda S. yaralandı. Yaralılardan kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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