Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet, kavşakta kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 1. Organize Sanayi Bölgesi kavşakta manevra yapan İ.C. yönetiminde 11 ABZ 142 plakalı kamyonete, Bilecik merkezden Osmaneli istikametine seyir halinde olan S.K idaresindeki 74 AAZ 883 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.K. ve yolcu olarak bulunan E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK