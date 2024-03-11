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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Göçmen Konutları 3'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeyhmus Y. idaresindeki 11 ABT 779 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çalılıklara çarparak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Baran Y.(21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bilecik Hastane Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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