Bilecik'te Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Göçmen Konutları 3'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şeyhmus Y. idaresindeki 11 ABT 779 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan çalılıklara çarparak devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Baran Y.(21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK