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Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki motosikletin bir aracın dikiz aynasına çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Futbol Sokak ile Hamzabey Sokak Kavşağı'nda meydana geldi.

Bilecik'te seyir halindeki motosikletin bir aracın dikiz aynasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak ile Hamzabey Sokak Kavşağı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Futbol Sokak üzerinden Stadyum Sokak istikametine seyir halindeki 11 ACF 712 plakalı otomobil sürücüsü M.U. önünde seyir halinde olan sürücü C.T. idaresindeki 11 EH 699 plakalı aracın sağından geçmeye çalıştığı esnada aracın dikiz aynası çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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