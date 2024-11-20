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Bilecik'te Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Bilecik'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Osmaneli- Sakarya karayolunda Polis evi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; kent merkezinden üniversite istikametine seyir halindeki Fatih T., idaresindeki 11 ABS 751 plaka motosiklet Polis evi kavşağına geldiğinde, kavşaktan dönüş yapan Mehmet Zeki S., idaresindeki 11 ABY 716 plaka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Fatih T., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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